Bologna, Sabatini: «Oggi è un giorno di festa. Mi chiamano guru, ma…»

Ecco le dichiarazioni del nuovo coordinatore dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini nel giorno della sua presentazione

Walter Sabatini ha parlato nel corso della sua presentazione come nuovo coordinatore dell’area tecnica del Bologna.

Ecco le sue dichiarazioni:«Oggi è un giorno di festa perché ho scelto il Bologna, è la città migliore per me. Vengo qui per fare calcio. Il presidente Saputo? Mi ha definito una leggenda, è stato generoso. Mi hanno chiamato “guru”, ma è una figura con cui non ho a che fare».