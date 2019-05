Bologna, la forza di Sansone per raggiungere il traguardo salvezza

Bologna, la forza di Sansone ti spinge al traguardo salvezza: un gol e due assist nelle ultime quattro reti di squadra

C’è (anche) lo zampino di Nicola Sansone nel prodigioso girone di ritorno inscenato dal Bologna. Prima ad un passo dal baratro e poi ad uno da una tranquilla salvezza. Per merito del lavoro di mister Mihajlovic, per merito dell’apporto in campo dei rinforzi invernali. E, tra questi, spicca senza dubbio il rendimento dell’ex Villarreal.

Uno che, d’altronde, ai tempi del Sassuolo si era legittimamente meritato anche la convocazione in Nazionale. Uno in grado di dimostrarsi all’altezza del panorama internazionale. E più che mai del contesto della Serie A: nelle ultime quattro reti del Bologna, infatti, Sansone ha partecipato con una rete e due assist. Un ruolino di marcia mica male. Peccato, ieri sera a San Siro, solo per quel cartellino rosso allo scadere…