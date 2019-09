Bologna: Sansone e la facilità nel creare occasioni da rete

Il Bologna si sta distinguendo per una produzione offensiva notevole, grazie a Sansone e Orsolini. I felsinei tirano parecchio

Il Bologna di Mihajlovic è una squadra che ha grande facilità nel creare occasioni da gol. Certo, le prime 3 gare erano contro avversari agevoli, tuttavia è indubbio che i felsinei posseggano qualità importanti in fase di rifinitura.

D’altronde, profili come Soriano, Sansone e Orsolini non hanno bisogno di presentazioni. Basti pensare che, a Brescia, Palacio, Orsolini e Sansone hanno effettuato l’enorme cifra di 14 passaggi chiave totali. Bisognerà migliorare le transizioni difensive, ma per il momento vanno elogiate le grandi qualità offensive del Bologna