Bologna, torna Dominguez

Il Bologna reduce dal 6-1 di San Siro deve ripartire dai primi 20 minuti della sfida con l‘Inter, dove era passato in vantaggio sebbene in modo rocambolesco con la deviazione fortuita di Lykogiannis sul tiro di Orsolini. Fondamentale sarà il rientro in squadra di Dominguez. Il

24enne argentino non parteciperà al Mondiale in Qatar, ma è certamente una nota positiva della squadra di Thiago Motta.

Recentemente, esattamente 3 giornate fa in Bologna-Lecce, si è particolarmente distinto per la sua capacità nelle due fasi, agendo da trequartista quando il Bologna attacca e da centrocampista quando la squadra ripiega all’indietro. Per riannodare il filo con il successo in Bologna-Sassuolo c’è sicuramente bisogno di lui