Bologna-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù guidati da Sinisa Mihajlovic ospitano la squadra neroverde di Roberto De Zerbi. Felsinei terzultimi con 24 punti e reduci dalla vittoria in casa del Torino; Sassuolo (32) in posizione piuttosto tranquilla e proveniente dalla sconfitta interna contro la Sampdoria. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 al Mapei Stadium. Oggi è di nuovo Bologna contro Sassuolo: rossoblù per alimentare l’obiettivo salvezza, neroverdi per la tranquillità.

BOLOGNA-SASSUOLO 1-0 – Al 68′ Erick Pulgar trasforma con freddezza un calcio di rigore con il suo preciso tiro indirizzato accanto al palo destro!

BOLOGNA-SASSUOLO 1-1 – Al 2′ di recupero del secondo tempo, Khouma Babacar gioca palla a Jeremie Boga che di prima intenzione spara un missile all’incrocio di sinistra. Niente da fare per il portiere!

BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 – Al 6′ di recupero, viene battuto un corner in mezzo e Mattia Destro colpisce di testa e segna nel sette di destra!

Sassuolo substitute Jérémie Boga evens the game at 1 apiece in extra time!!! Huge turn of events for Bologna!!! #tlnsoccer #BolognaSassuolo #SerieA pic.twitter.com/GRWUwZCC61 — TLNTV (@TLNTV) March 31, 2019

Oh my Bologna with the last minute winner off a corner kick header!!! Mattia Destro with the winner!!! 2-1 Bologna!!! #tlnsoccer #BolognaSassuolo #SerieA pic.twitter.com/Y6Y0mJy8AF — TLNTV (@TLNTV) March 31, 2019