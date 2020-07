Bologna Sassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori Romagna, Obiang e Djuricic

Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna

Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna al Dall’Ara. (out Romagna, Obiang e Djuricic per squalifica).

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Bourabia, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traore.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Manzari, Raspadori.