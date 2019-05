Bologna, Soriano: «Lazio fortissima, ma dobbiamo centrare la salvezza»

Roberto Soriano ha parlato alla vigilia di Lazio-Bologna. Ecco le parole del centrocampista rossoblù, a caccia di punti per la salvezza

Soriano suona la carica in vista di Lazio-Bologna. I rossoblù cercano punti per centrare la salvezza in Serie A.

Ecco le sue parole a Lazio Style Channel:«Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario, per punti ottenuti e per prestazioni offerte contro qualsiasi squadra. La Lazio ha vinto la Coppa Italia e ha giocatori fortissimi. Nel calcio bisogna sempre giocare, a prescindere dalle situazioni di classifica: dobbiamo continuare a dare il massimo per centrare la salvezza».