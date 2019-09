Bologna Spal: Orsolini fa la differenza e mette in crisi Igor

Riccardo Orsolini ha trascinato alla vittoria il Bologna contro la Spal. L’attaccante esterno ha surclassato Igor a destra

Il Bologna ottiene in extremis la prima vittoria della stagione. Contro la Spal, Orsolini ha disputato una prova superba, culminata al 93′ con l’assist per il gol di Soriano. Partendo da destra, l’ex Atalanta ha in continuazione creato superiorità numerica e i presupposti per pungere: 3 dribbling riusciti, 6 tiri e ben 5 passaggi chiave.

In particolare, ha messo in grossa difficoltà Igor sia quando lo puntava palla al piede, sia quando si inseriva alle sue spalle. Un esempio nella slide sopra, l’occasionissima del primo tempo: viene servito da Poli e si infila dietro Igor, andando verso il portiere.