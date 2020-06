Bologna: stessa intensità nell’Atalanta, ma molti più cartellini

Atalanta e Bologna sono due squadre che vogliono recuperare palla in avanti ed effettuano un intenso pressing a uomo. C’è però una differenza

Numeri alla mano, Atalanta e Bologna sono le squadre che in Serie A applicano il pressing più intenso. Entrambe difendono prevalentemente a uomo, con l’intenzione di recuperare palla in avanti. Hanno l’indice PPDA più basso della Serie A: in pratica, sono le squadre che concedono meno passaggi prima di tentare di recuperare il possesso. Insomma, un dato che fotografa il loro spirito.

C’è però una differenza tanto curiosa quanto enorme. Il Bologna è la squadra del campionato con più ammoniti (82), mentre l’Atalanta quella che ne ha di meno (solo 53).