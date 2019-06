Bologna, super Pulgar in Copa America: fa meglio di Bentancur. Il dato relativo al rendimento del centrocampista cileno

C’è anche Erick Pulgar tra i segreti del Cile che, nella notte tra venerdì e sabato, affronterà la Colombia nei quarti di Copa America. Il centrocampista del Bologna è uno dei punti fermi del ct Rueda e il motivo è presto spiegato: 13 intercetti nel torneo continentale, meglio di chiunque altro nella competizione. Anche di Rodrigo Bentancur, secondo nella speciale classifica con 10.

Le grandi prestazioni del 5 rossoblù hanno attirato il Villareal che avrebbe palesato in più ocasioni il proprio interesse per il classe ’94. Intanto, in casa Bologna, si sta pensando al rinnovo.