Bologna, Svanberg: «Oggi contava solo vincere. Futuro? Sono felice qui»

Mattias Svanberg ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta realizzata in Bologna-Spezia. Le sue parole

Mattias Svanberg ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta realizzata in Bologna-Spezia. Le sue parole.

VITTORIA – «Oggi contava solo vincere, non ci doveva interessare come. Abbiamo giocato le ultime due partite senza fare gol ma oggi siamo partiti bene e abbiamo segnato subito. Poi ci siamo rilassati e su questo aspetto dobbiamo migliorare. Io penso che quando giochi sempre aumenta la tua confidenza. Oggi il mio riferimento è De Bruyne. Non vedo nel futuro. Sono felice qui».