Bologna, Tomiyasu «non sbaglia mai»: chi è il giapponese

Bologna, piace Tomiyasu dal Belgio: il giapponese è ora impegnato in Copa America. Scopriamo chi è

Takehiro Tomiyasu è il “quasi” nuovo colpo del Bologna. Lo aveva confermato Sabatini per errore. Ma il difensore centrale giapponese piace e la fumata bianca è in dirittura d’arrivo. Wikipedia lo dà già per fatto ai felsinei, ma il difensore è ancora di proprietà del Sint-Truiden. La scorsa è stata la prima stagione di Tomiyasu in Europa e ha collezionato 27 presenze e un gol, diventando fin da subito perno della retroguardia del club belga.

In Giappone è cresciuto nell’Avispa Fukuoka, ma all’età di 18 anni ha avuto il coraggio di cambiare aria e tuffarsi nell’avventura europea. Il classe 1998 «non sbaglia mai» come ha suggerito Sabatini. Ora è impegnato con la Nazionale nipponica in Copa America dove qualche segno di cedimento lo ha dato: il Giappone è stato sconfitto 4-0 dal di Pulgar (ecco perchè il Giappone gioca in Copa America)