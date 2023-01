Bologna, Thiago Motta: «Spero che faremo la nostra migliore partita»

Le parole di Thiago Motta prima della partita di Coppa Italia del Bologna contro la Lazio: «Un modello all’inglese migliorerebbe il format»

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PERCORSO IN COPPA ITALIA – «Non vedo tanto entusiasmo anche tra voi giornalisti (ride, ndr), siete pochi. Spero che faremo la nostra miglior partita da quando sono qui, dopo la scorsa partita vinta a Udine».

FORMAT E PAROLE DI MOURINHO – «Non entro in merito, Mourinho ha sempre ragione! Però si, effettivamente un modello come quello inglese dà più entusiasmo, non entro però nel merito».

LAZIO SENZA IMMOBILE – «Con Felipe Anderson hanno un attaccante molto veloce che combina bene con i compagni, anche nella fase di pressione nel non possesso sa essere decisivo. I nostri giocatori stanno bene e ci siamo preparati bene per la Lazio».

BARROW E ZIRKZEE – «Barrow ha lavorato con noi, Zirkzee si è allenato bene, domani abbiamo entrambi a disposizione e vedremo chi partirà dal primo minuto. Possono anche giocare insieme con Musa a sinistra e Joshua davanti».

SE C’É FIDUCIA DOPO CREMONESE E TORINO – «Sicuramente, anche se ogni partita ha una storia diversa. Se riguardiamo i primi 20′ minuti di Udinese-Bologna forse avremmo ipotizzato un altro risultato.. bisogna sempre dare il massimo fino all’ultimo minuto della partita».

MERCATO – «Abbiamo due/tre priorità, alcuni hanno bisogno di giocare. Un giocatore ha chiesto di giocare di più, non posso promettergli nulla, ma può giocare. Abbiamo un’idea e cerchiamo di fare la cosa migliore per la squadra, noi cercheremo di impegnarci fino in fondo fino a giugno».