Bologna, un punto per completare il capolavoro di Mihajlovic: questa sera con la Lazio basta un pari per la salvezza

Un punticino appena. Tanto basta al Bologna per non dipendere più dal risultato delle rivali e blindare con l’assenso dell’aritmetica una clamorosa salvezza. Clamorosa come il ruolino di marcia dei felsinei da quando Mihajlovic – primo artefice della risalita rossoblù – si è seduto in panchina.

Rilanciando una squadra impelagata nei bassifondi della classifica e portandola ad un passo soltanto, appunto, dalla permanenza nella categoria con una giornata d’anticipo. L’orizzonte che il tecnico serbo vuole conquistare questa sera, quando i rossoblù faranno visita ad una Lazio che – dopo la conquista della Coppa Italia – non ha più obiettivi per cui combattere. Un dettaglio in più che potrebbe giocare a favore dei felsinei.