Bologna Verona: attento Cioffi, il Dall’Ara costò la panchina a Di Francesco – VIDEO

Sfida già delicatissima quella tra Bologna e Verona nella seconda giornata di Serie A: Cioffi trema dopo quanto successo a Di Francesco

Bologna Verona sarà un confronto tra due squadre che hanno perso alla prima giornata.

Il Bologna ha sfiorato l’impresa in casa della Lazio, passando anche in vantaggio ma non è stato fortunato e la rimonta avversaria è iniziata da un autogol di De Silvestri. Mihajlovic è stato critico con i suoi per avere preso dei gialli stupidi, tra i quali quello che è costato l’espulsione a Soumaoro.

Benissimo il Verona davanti ma disastroso dietro: si spiega così in estrema sintesi la sconfitta per 5-2 con il Napoli al Bentegodi. La panchina di Cioffi pare già traballante.