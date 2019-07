Bologna-Virtus Bolzano 9-0, finisce in goleada: Destro in grande spolvero

Bologna-Virtus Bolzano 9-0, i felsinei vanno in goleada nell’amichevole di Castelrotto: un Destro in grande spolvero

Il Bologna mette minuti nelle gambe nell’amichevole contro il Virtus Bolzano. I felsinei vanno in goleada in una partita composta da quattro mini tempi. Si è visto un Destro in grande spolvero. Il nuovo arrivato Bani si è presentato con una doppietta. Ecco il tabellino:

MARCATORI: 35′ Dzemaili (rig.), 40′ Sansone, 45′ Mbaye, 50′ Destro, 60′ Destro, 71′ Falletti, 97′ Bani, 117′ Bani, 121′ Svanberg.