Bolt: dai 9 ori olimpici al sogno Manchester United

L’atleta giamaicano ha sempre confessato che il suo sogno sarebbe quello di giocare nel Manchester United; intanto il Borussia Dortmund gli offre la possibilità di allenarsi con la prima squadra

Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, in grado di vincere 9 ori olimpici, vuole cambiare sport; sembrerebbe impensabile per uno della sua fama e per chi primeggia nella propria disciplina. Il sogno di Usain Bolt è sempre stato quello di diventare un calciatore e giocare nella squadra per cui fa il tifo, il Manchester United . Il corridore ha più volte chiesto alla società dei red devils di poter effettuare un periodo di allenamento con la squadra, ma la possibilità non gli è mai stata concessa. Bolt avrà comunque la possibilità di allenarsi con un altro club di caratura mondiale, il Borussia Dortmund.

BOLT SI ALLENERA’ COL BORUSSIA DORTMUND – L’atleta giamaicano da sempre coltiva il sogno di diventare calciatore. La società tedesca del Borussia Dortmund gli ha concesso la possibilità di allenarsi con la prima squadra, ha dichiararlo è stato lo stesso Bolt in un’intervista rilasciata al tabloid inglese “Guardian”. Lo giamaicano non è più un bambino e pensare che ha 31 anni possa diventare un giocatore di calcio ad alti livelli è difficile da immaginare, ma un uomo come lui è abituato alle sfide e spesso a vincerle, vedremo se stavolta sarà in grado di riuscirvi.