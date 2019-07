Bomba dalla Spagna: Pogba al Real per 80 milioni più due big!

Paul Pogba è il principale obiettivo del mercato del Real Madrid. La bomba arriva dalla Spagna: Costerà 80 milioni più Bale e Kroos

Potrebbe essere tranquillamente il trasferimento dell’estate se non del decennio. Paul Pogba e il Real Madrid si corteggiano da settimane ma nessuno delle due parti ha ancora fatto un passo verso l’altro.

Il giocatore è l’obiettivo numero uno dei ‘Merengues’, ma lo United non ha intenzione di fare sconti. Secondo Eduardo Inda, ex capo di ‘Marca’, l’operazione sarebbe però già chiusa. Intervenuto a ‘El Chiringuito’, ha affermato che entro settimana prossima l’operazione sarà definita e porterà a Manchester due big blancos e un ricco conguaglio: Toni Kroos, Gareth Bale e 80 milioni di euro. Non resta che aspettare.