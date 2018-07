Bonucci, agente dal PSG ma lui tentenna

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare il Milan, con l’agente che prepara l’accordo con il Paris Saint Germain, ma il giocatore vuole attendere.

Il futuro di Leonardo Bonucci al Milan è tutto un’incognita. Il suo agente, Alessandro Lucci, è volato a Parigi per trovare l’accordo con il Paris Saint Germain, squadra che ha già acquistato Gianluigi Buffon, ex compagno di Bonucci alla Juventus e in Nazionale. Ma il difensore del Milan vuole attendere prima di valutare una possibile partenza dai rossoneri.

Innanzitutto Bonucci vuole attendere l’epilogo della questione Europa League con il Milan, che si è classificato sesto nel campionato della scorsa stagione, escluso dalle coppe europee dalla Uefa a causa del fair play finanziario. Il 19 luglio, il Tas di Losanna, si pronuncerà sul ricorso presentato dal Milan, con la possibilità di ridare l’Europa League ai rossoneri. In questo caso, Leonardo Bonucci, potrebbe anche decidere di restare al Milan.

Leonardo Bonucci ha messo come deadline per la sua scelta per un possibile trasferimento sabato 21 luglio, giornata in cui il Milan procederà probabilmente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione rossonero.

Bonucci attende, quindi, di vedere l’evolvere di queste due delicate situazioni per il Milan, con il Paris Saint Germain pronto comunque a sferrare l’attacco per trovare un accordo con i rossoneri per il trasferimento a Parigi di Leonardo Bonucci, avendo già il si del giocatore, che è arrivato in rossonero nella scorsa stagione dalla Juventus per 42 milioni di euro.