Leonardo Bonucci guarda avanti e si affida ai social per ricaricarsi dopo il deludente pareggio odierno della Juventus contro il Genoa. Ma i tifosi non perdonano…

Il pareggio contro il Genoa ha fermato la marcia vincente della Juventus che durava da inizio stagione con dieci partite vinte di fila tra campionato e Coppa. Tra chi ha deluso in campo, oggi, c’è Leonardo Bonucci, tornato capitano dei bianconeri e responsabile sulla rete del pareggio rossoblù firmato da Bessa. Affidandosi ai social, il difensore juventino guarda avanti e promette determinazione in vista della prossima gara di Champions League contro il Manchester United: «Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli stasera abbiamo avuto la risposta. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!». Sotto al messaggio motivazionale di Bonucci, però, non sono mancati commenti al veleno di tanti tifosi, juventini e anche milanisti…