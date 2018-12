Bonucci esulta: «Abbiamo ancora fame. Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla»

Il commento di Leonardo Bonucci dopo la vittoria della Juventus in casa contro l’Inter. Ecco le parole del difensore

Juve a 43 punti in 15 giornate dopo la vittoria contro l’Inter. LeonardoBonucci, difensore della Juve, ha parlato a J Tv dopo il successo sui nerazzurri: «E’ stata una gara combattuta. Sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà con qualche ripartenza ma nel primo tempo abbiamo fatto meno bene la fase di possesso perché ci siamo allungati cercando la palla verticale subito e concedendo spazi a loro tra le linee quando la riconquistavano. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo preso in mano la gara e dopo il vantaggio abbiamo difeso come sappiamo e non abbiamo concesso nulla: questo dimostra la fame di questa Juventus».

Ancora Bonucci: «Io e Chiellini abbiamo fatto il nostro lavoro, soprattutto in due occasioni. Noi dobbiamo cercare di non far segnare gli avversari e ci siamo riusciti anche grazie al lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti che in fase di non possesso fanno un grande lavoro e permettono a noi di leggere situazioni molto più pulite. Il palo di Gagliardini ci ha dato la scossa, abbiamo cambiato marcia. Abbiamo trovato il vantaggio e dopo non abbiamo concesso niente, non mi sembra di ricordare tiri pericolosi dell’Inter».