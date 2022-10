Bonucci: «La Juve non merita questo…». Le parole del difensore bianconero

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida tra Maccabi Haifa e Juventus. Ecco le parole del difensore bianconero:

«Serate più brutte? Sinceramente faccio molta fatica, anche se ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati Juve anche in passato. Oggi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, capire dove sbagliamo e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire perché la storia di questa società non merita questo».