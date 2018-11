Chi ha paura di San Siro? Allegri può escludere Bonucci dai titolari

Milan-Juventus, Allegri pensa a una mossa a sorpresa: fuori dai titolari Bonucci? Per l’ex difensore rossonero San Siro ha pronta un’accoglienza decisamente particolare…

Una presenza data per certa che adesso tanto certa non è più: Massimiliano Allegri, un po’ a sorpresa, questa sera contro il Milan potrebbe fare a meno di Leonardo Bonucci. Strano a dirsi perché, da quando è tornato alla Juventus, il difensore ha giocato praticamente sempre quando poteva giocare, diventando tra gli inamovibili della formazione titolare bianconera. Ieri invece Allegri, nel consueto allenamento di rifinitura prima della gara coi rossoneri, non ha schierato Bonucci tra i titolari. Il motivo? Difficile da comprendere di primo acchitto, perché l’ex difensore rossonero sta bene e comunque quella del tecnico juventino non è escluso possa essere una mossa per confondere le acque a fare della sana pre-tattica. Ad un’analisi approfondita però è facile immaginare il perché della scelta.

Per Bonucci a San Siro stasera sono attesi soltanto fischi e insulti: per lui, tornato alla Juve in estate dopo un solo anno in rossonero, il tifo di casa ha preparato un’accoglienza ad hoc. Troppo fresca la ferita del tradimento, soprattutto in relazione alle modalità (Bonucci era capitano del Milan non più di qualche mese fa) e alle tempistiche del ritorno a casa, molto probabile allora che Allegri voglia risparmiare tutto questo a Leo (temendo magari anche un calo di concentrazione). Al suo posto potrebbe trovare spazio Medhi Benatia: il marocchino, che appena qualche giorno fa aveva ammesso di sentirsi ai margini delle scelte di Allegri e di voler valutare l’addio a gennaio, è guarda caso uno dei giocatori collegati al Milan in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Uno strano sliding doors.