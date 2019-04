Il Real Madrid è sulle tracce di Moise Kean ma segue anche Leonardo Bonucci. Ritorno di fiamma delle merengues per il difensore della Juve

C’è anche Leonardo Bonucci nella lista della spesa del Real Madrid. Il difensore centrale della Juventus, tornato a Torino dopo un anno di ‘esilio’ al Milan, è finito nuovamente nel mirino del Real Madrid. Secondo Don Balon, il club di Florentino Perez potrebbe cedere alle lusinghe per Rapha Varane, soprattutto se il difensore dovesse spingere per la cessione. I Blancos hanno iniziato a guardarsi attorno e tra i vari nomi sul taccuino dei dirigenti delle merengues è spuntato nuovamente fuori anche quello del numero 19 bianconero.

Bonucci è stato cercato dal Real anche nelle scorse stagioni e in particolare prima del passaggio al Milan ma il difensore ha preferito l’Italia. L’assalto comporterebbe un investimento di circa 60 milioni di euro, una cifra tutto sommato abbordabile per il Real che potrebbe cedere, alla stessa cifra, Varane, difensore che piace anche alla Juventus. Possibili dunque delle sorprese e dei movimenti a sorpresa tra Italia e Spagna. Molto dipenderà anche dalla decisione del difensore numero 19 italiano che, come detto, lo scorso anno ha preferito rimanere in Italia e non andare all’estero.