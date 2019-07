Boom di abbonamenti per il Brescia, i tifosi ci credono

Boom di abbonamenti per la prossima stagione del Brescia, con code di tifosi davanti ai punti vendita, e un dato che fa ben sperare

I presupposti per una grande stagione in A ci sono tutti. In attesa di rinforzare la rosa in tutti i reparti, il Brescia può contare sull’amore incondizionato dei tifosi, che hanno letteralmente preso d’assalto i punti vendita per gli abbonamenti della prossima stagione.

Il risultato? Al secondo giorno di libera vendita sono state sottoscritte 4.488 tessere dai tifosi delle Rondinelle, già superato il totale della scorsa stagione e le proiezioni sono in continua crescita. Una marcia in più per i ragazzi di Corini chiamati a confermarsi nella massima serie dopo una stagione da protagonisti in B culminata con la promozione.