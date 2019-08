Boom Fiorentina, superata quota 25mila abbonamenti

Dopo un finale di campionato da incubo la Fiorentina ha ritrovato morale ed entusiasmo con Commisso. I tifosi scommettono sulla viola

L’entusiasmo in città è palpabile, la sconfitta al debutto non ha incrinato la piena fiducia per Rocco Commisso. Il mercato ha già regalato grandi colpi ma Pradè sta lavorando a pieno ritmo per perfezionare la rosa nell’ultima settimana, e intanto la risposta dei tifosi non si è fatta attendere.

Dopo aver frantumato il record di abbonamenti dell’era Della Valle, con la ripresa delle vendite le tessere hanno superato il muro 25 mila, ma Commisso spera di incrementare ancora il numero degli abbonati al Franchi.