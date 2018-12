Borini, l’agente vola in Cina: trattativa con lo Shenzen entra nel vivo

Fabio Borini è pronto a salutare, dopo un’esperienza non del tutto positiva, il Milan: nel suo futuro c’è il campionato cinese

Il mercato di gennaio sarà molto movimentato in casa rossonera. La formazione di Gattuso deve necessariamente migliorare la propria situazione di classifica e una grande mano gliela potrà dare il mercato di “riparazione”. Prima di acquistare, tuttavia, Leonardo e Maldini penseranno soprattuto a cedere e ad sfoltire la rosa. Un indiziato a fare le valigie è Fabio Borini. Lo Shenzhen Fc fa sul serio per il giocatore del Milan, la volontà è quella di acquistarlo a titolo definitivo già in questa sessione invernale di calciomercato. Il giocatore è lusingato dall’interesse ed è pronto ad ascoltare i dettagli economici.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’agente del giocatore partirà quest’oggi per Honk Kong. De Fanti incontrerà la dirigenza dello Shenzen per un primo summit ufficiale. Da un lato ci sarà da trovare l’accordo economico sull’ingaggio e il contratto, dall’altro verrà ricevuta l’offerta del club cinese da recapitare al Milan. La trattativa, però, entrerà presto nel vivo.