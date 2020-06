Borriello: «Milik alla Juve starebbe benissimo, ma ora pensa al Napoli»

Marco Borriello, ex attaccante della Juventus, consiglia i bianconeri: vedrebbe benissimo Milik a Torino. Le sue parole

Non ha dubbi Marco Borriello: a Torino, Milik starebbe benissimo. Sulle pagine di Tuttosport, l’ex attaccante bianconero ha parlato così.

«Lo vedrei benissimo. Milik è un nove completo e, non avesse subito quei brutti infortuni, sarebbe uno dei più forti con Higuain e Dzeko. Arek non è solo un uomo da area di rigore, è uno dei centravanti che segna maggiormente anche con tiri da fuori. Per CR7 potrebbe essere un po’ quello che è stato Benzema ai tempi del Real Madrid. Però… fidatevi di me, questi discorsi di mercato in campo non esistono. Adesso Milik pensa solo al Napoli».