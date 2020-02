Borussia Dortmund: Emre Can è un muro contro l’Eintracht

Emre Can ha trascinato il Borussia Dortmund alla vittoria. Numeri impressionanti contro l’Eintracht Francoforte

Dopo il crollo di Leverkusen, il Borussia Dortmund ha demolito l’Eintracht 4-0. Emre Can è stato tra i protagonisti del match. In assenza di Brandt, l’ex Juve ha giocato davanti alla difesa in coppia con Witsel.

Il tedesco ha fatto una gara di grande solidità difensiva, visto che nessuno ha recuperato più palloni di lui: 3 tackle e 6 intercetti, sempre posizionato nel migliore dei modi per prevenire le ripartenze avversarie. Qualità in fase di non possesso che mancavano terribilmente alla squadra di Favre.