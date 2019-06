Il Manchester United era sulle tracce di Hummels ma avrebbe rifiutato gli inglesi per la mancata partecipazione alla Champions

Mats Hummels, difensore tedesco, ha lasciato il Bayern Monaco per tornare al Borussia Dortmund. Il centrale teutonico aveva in mano diverse proposte, in particolare quella del Manchester United.

Secondo il Mirror, il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento in Premier nonostante l’offerta migliore perché i Red Devils non giocheranno la Champions League nella prossima annata.