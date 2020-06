Il Borussia Dortmund ha indossato diverse maglie in onore di George Floyde prima del match contro l’Hertha Berlino

Il Borussia Dortmund è sceso in campo nel riscaldamento prima del match contro l’Hertha Berlino con delle magliette in memoria di George Floyde. I giocatori gialloneri indossavano delle maglie con scritto “No Justice No Peace” e “HUMANS”.

Inoltre, durante il minuto di silenzio per le morti che ha portato il Coronavirus, entrambe le squadre e i componenti della panchina si sono inginocchiati per ricordare tutte le vittime del razzismo.