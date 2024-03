Borussia Dortmund Psv: gli olandesi prendono in giro l'Ajax!

I particolari sulla sfida tra Borussia Dortmund e Psv. La carica degli olandesi ai danni dell’Ajax, mandando una frecciatina

Stasera alle 21 Borussia Dortmund-Psv determinerà una vincente, dopo che in Olanda le due squadre si sono annullate con il risultato di 1-1. La squadra di Eindhoven, imbattuta in Eredivisie, va con molte ambizioni per raggiungere un traguardo dei quarti di finale che manca dal 2007.

Come auspicio per l’impresa il team dei social media del club ha presentato un video per accendere d’entusiasmo ancora di più i suoi tifosi. In esso si vedono i tanti momenti esaltanti della stagione, in Europa e in patria. E non manca una frecciata ai rivali dell’Ajax, con un ritaglio di giornale, il Dagblad di Eindhoven, nel quale si ricorda il giorno in cui il Psv li ha sconfitti per 5-2, relegandoli momentaneamente all’ultimo posto in classifica.