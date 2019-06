Borussia Dortmund, ufficiale: rinnovo per Favre – FOTO

Arriva l’ufficialità dal sito ufficiale del club: il Borussia Dortmund ha confermato Lucien Favre. Per il tecnico dei gialloneri rinnovo del contratto, esteso fino al 2021.

L’allenatore ha commentato così il rinnovo con la società tedesca:«Sono contento e non vedo l’ora di continuare il rapporto con il Borussia Dortmund e costruire una stagione vincente».

Ecco il post pubblicato dal profilo ufficiale Twitter del Borussia Dortmund:

Lucien Favre has extended his contract with Borussia Dortmund until June 2021!

“I’m delighted to have the opportunity to shape the sporting future of this tradition-steeped club”. pic.twitter.com/lFtwONOwkt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 18, 2019