Borussia Monchengladbach, rinnova Schubert: è ufficiale

Borussia Monchengladbach e Andrè Schubert, avanti insieme: ufficiale il prolungamento contrattuale del tecnico tedesco

Quarto posto con 10 punti nelle prime cinque giornate: Andrè Schubert ha confermato l’ottimo lavoro alla guida del Borussia Monchengladbach ed il club di Bundesliga ha deciso di premiarlo con il rinnovo di contratto. L’ufficialità è arrivata negli ultimi minuti.

I DETTAGLI DEL PROLUNGAMENTO – I Fohlen hanno ufficializzato il rinnovo di contratto del giovane tecnico tedesco fino al 30 giugno 2019: due anni in più rispetto al precedente accordo. Avanti insieme dunque, con Schubert che punterà ad alzare l’asticella delle ambizioni della compagine teutonica, già protagonista in questa stagione anche in Champions League.