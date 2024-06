Brasile, Diego: «Periodo di transizione, ma le aspettative sono QUESTE. Vi dico la mia su Endrick e Vinicius»

L’ex giocatore della Juventus Diego ha parlato del suo Brasile impegnato in Copa America e di alcuni singoli

Diego, ex trequartista della Juventus, è intervenuto ad As per parlare del Brasile, impegnato in Copa America. Ecco le dichiarazioni del giocatore sulla Nazionale e alcuni elementi come Endrick e Vinicius.

MOMENTI – «Stiamo vivendo un momento di transizione ma tutte le Nazionali attraversano momenti di difficoltà, tra fiducia che viene a mancare, addii di veterani e arrivi di giovani promesse. L’Argentina lo ha vissuto lo scorso decennio e ora lo sta vivendo il Brasile. Le aspettative sono sempre molto alte; l’Argentina è tra le favorite ma lo è anche il Brasile, sono abituati a vincere»

ENDRICK – «Penso che Endrick sia pronto per giocare, se Dorival lo riterrà opportuno. I risultati parlano più dell’età dei giocatori, vale per tutti. Nelle ultime partite Endrick ha giocato molto bene e viene da una squadra che ha sempre molta pressione, il Palmeiras. Giocare è più importante dell’età: non importa se hai 17, 18 o 30 anni. Se stai bene, devi giocare»

VINICIUS – «Sì, Vini merita il Pallone d’Oro per quello che ha fatto. Non solo individualmente, ma anche collettivamente. È un giocatore pronto per essere un leader: ha superato tante difficoltà e alla fine ha brillato, come persona e come giocatore. Ha ottenuto ottimi risultati ed è pronto per essere il leader del Brasile, è pronto ad assumersi questa responsabilità. Senza Neymar farà bene, ma quando saranno insieme, saranno inarrestabili»