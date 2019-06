Brasile, Marta: «Il calcio femminile ha bisogno di voi per sopravvivere»

Lo sfogo di Marta dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali di calcio femminile: ecco le parole della campionessa verdeoro

Marta sfrutta i microfoni di Sky per lanciare un messaggio dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali per mano della Francia.

Ecco le sue parole: «Bisogna credere nel futuro di questa Nazionale. Queste nuove ragazze devono credere in loro stesse, non ci saranno sempre una Formiga, Marta o Christiane. Il calcio femminile ha bisogno di voi per sopravvivere e sorridere alla fine».