Brasile mostruoso: 7 reti all’Honduras, vittoria più larga dell’era Tite

Il Brasile disintegra l’Honduras con un netto 7-0 e si prepara al meglio per l’imminente Copa America casalinga

Il Brasile continua a dominare in amichevole, preparandosi al meglio per la prossima Copa América. La Seleçao disintegra per 7-0 l’Honduras in una partita indirizzata subito dalla parte dei verdeoro: tra le fila dei sudamericani vanno a segno Gabriel Jesus, Thiago Silva, Philippe Coutinho, David Neres, Roberto Firmino e Richarlison.

Era da 89 anni che l’Honduras non subiva una sconfitta così pesante (dall’8-0 contro il Costa Rica nel 1930). Vittoria verdeoro che risulta essere la più larga sotto l’era Tite.