Brasile, Neymar salta la Copa America: rottura del legamento alla caviglia

Brasile, incubo Neymar: nell’amichevole contro il Qatar il verdeoro ha accusato l’ennesimo infortunio che lo obbligherà a saltare la Copa America

Periodo nero per Neymar. Il calciatore del PSG, impegnato ieri nell’amichevole tra Brasile e Qatar, ha accusato un grave infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare il campo fasciato ed in lacrime.

Si temeva il peggio e così è stato. Come spiega il comunicato ufficiale del Brasile, Neymar ha accusato una distorsione alla caviglia con rottura legamentosa, di conseguenza non c’è il tempo per recuperarlo in vista della Copa America. La Federazione brasiliana comunicherà a breve il nome del suo sostituto.