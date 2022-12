Brasile, Neymar: «Sono psicologicamente distrutto»

Le parole di Neymar Jr il giorno dopo l’eliminazione del suo Brasile dal Mondiale 2022 in Qatar contro la Croazia

Neymar Jr. ha espresso le proprie emozioni dopo l’eliminazione del Brasile dal Mondiale in lungo post su Instagram.

PAROLE – «Sono distrutto psicologicamente, questa è stata sicuramente la sconfitta che mi ha fatto più male. Mi ha paralizzato per 10 minuti e poi sono scoppiato a piangere senza sosta. Farà male per moooolto tempo, sfortunatamente. Abbiamo lottato fino alla fine e sono orgoglioso dei miei compagni perché l’impegno e la dedizione non sono mancati. Questo gruppo lo meritava, lo meritavamo noi, il BRASILE lo meritava. Ma non è stata quella la volontà di Dio! Ogni sacrificio per sentire quell’affetto, ne è valsa la pena. Grazie a tutti per il vostro supporto con la nostra selezione. Purtroppo non ha funzionato… Farà male per molto, molto tempo. Grazie di tutto DIO, mi hai dato tutto e non posso lamentarmi di nulla. Grazie per esserti preso cura di me. Onore e gloria sempre per te, indipendentemente dalle circostanze».