Brasile-Perù, la generosità di Gabriel Jesus in fase difensiva

Gabriel Jesus è stato tatticamente prezioso per il Brasile. Ha avuto una grande generosità in fase di non possesso

Non solo gol e assist. Gabriel Jesus esprime bene la generosità in non possesso del Brasile che ha trionfato in Copa America, con ripiegamenti profondi e la disponibilità nel fare con precisione lunghe fasi di attesa.

Nella foto sopra c’è una situazione interessante. Jesus recupera palla al limite dell’area. Da notare in questa situazione quanto sia corto il Brasile: Coutinho, il verdeoro più avanzato, si trova a circa 25 metri dalla propria porta. Insomma, un Brasile che sa anche chiudersi e soffrire.