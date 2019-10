Brasile, Tite: «Abbiamo fatto una brutta partita» – VIDEO

Il ct del Brasile commenta in conferenza stampa l’1-1 maturato con il Senegal

Non una bella partita quella giocata ieri del Brasile. Il match con il Senagal, a Singapore, è terminato in pareggio con un gol per parte Firmino per i brasiliani e Diedhiou per gli africani. Al termine della gara il ct Tite ha commentato così in conferenza stampa.

«Non so cosa sia successo ma il Brasile ha giocato al di sotto delle aspettative sia tecniche che mentali. Non abbiamo giocato come sappiamo fare, non abbiamo lottato abbastanza. Questi ragazzi possono dare molto di più. Abbiamo fatto una brutta partita».