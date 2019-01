Inter alla brasiliana con Brazao e Ribeiro

L’Inter punta il mirino sul Brasile. Brazao-Ribeiro: il club nerazzurro segue Brazao e il talentino Lucas Ribeiro del Vitoria

L’Inter pesca in Brasile? Il club nerazzurro ha chiuso spesso e volentieri operazione in Sud America e potrebbe tornare a fare affari con i club sudamericani. Secondo Tuttosport, l’Inter segue Gabriel Brazao, portiere classe 2000 considerato l’erede di Julio Cesar. Gabriel Barbosa, alias Gabigol, sta per lasciare l’Inter per il Santos (si parla di un nuovo prestito di 6 mesi) ma i nerazzurri guardano al Brasile anche per un nuovo acquisto. Brazao-Ribeiro: l’Inter alla brasiliana.

Nel mirino dell’Inter c’è anche Lucas Ribeiro, difensore centrale di 19 anni del Vitoria. Il giocatore è pronto a essere protagonista nel Sub-20 e per questo i nerazzurri vorrebbero anticipare il colpo: il club nerazzurro potrebbe investire 5 milioni di euro per il giovane difensore, più altri 3 per il portiere classe 2000 del Cruzeiro. Spesa brasiliana per l’Inter.