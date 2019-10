Brescia, caos in amichevole contro il Vojvodina: partita sospesa

L’esposizione di una bandiera albanese da parte dei tifosi del Brescia ha causato la reazione degli ultrà balcanici e la fine anticipata del match

Dopo l’amichevole (è il caso di dirlo) test contro la Bagnolese con il Brescia vittorioso per 11-0 e Balotelli in gol per tre volte, oggi le Rondinelle hanno vissuto un pomeriggio da incubo. Nell’amichevole contro i serbi del Vojvodina ci sono state due sospensioni, un’invasione di campo da parte dei tifosi ospiti e partita chiusa anzitempo.

La prima sospensione è avvenuta dopo appena 31′. L’arbitro espelle l’allenatore ospite, Lalatovic, che impazzisce e minaccia di richiamare la sua squadra negli spogliatoi. Dopo circa un quarto d’ora il match ricomincia, ma è definitivamente sospeso nella ripresa. Dalla parte opposta alla tribuna dove vi erano i serbi, qualcuno sventola una bandiera albanese. Gli ospiti la prendono come una provocazione e invadono in campo per recuperare il vessillo. Partita sospesa di nuovo, questa volta definitivamente, e squadre in anticipo negli spogliatoi.