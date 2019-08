Bellissimo gesto dei tifosi del Cagliari nei confronti dell’ex presidente Cellino: tanti applausi per il numero uno del Brescia

Accoglienza calorosa alla Sardegna Arena per Massimo Cellino: l’ex presidente del Cagliari salutato con una standing ovation.

Il numero uno del Brescia ha risposto ringraziando i supporter rossoblù per l’affetto dimostrato. Cellino spera in una vittoria del suo club tra le mura dei sardi per iniziare al meglio l’avventura delle Rondinelle in Serie A.