Brescia, Cellino contro Irrati: «C’è amarezza, è un arbitro che porta bene al Genoa»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato delle scelte arbitrali durante la partita contro il Genoa

Non solo Lazio-Fiorentina, anche Brescia-Genoa è stato oggetto di diverse polemiche arbitrali. Su tutte, le decisioni dell’arbitro Irrati che hanno portato ai due rigori per i rossoblù. E La Gazzetta dello Sport riporta una frase del presidente del Brescia Massimo Cellino.

DESIGNAZIONE AMARA – «Resta l’amarezza per l’episodio, ma anche per una designazione che ha visto scegliere per questa partita un arbitro che porta molta fortuna al Genoa». Con riferimento alla partita del 5 gennaio tra Genoa e Sassuolo, dove Irrati concesse un rigore dubbio al Grifone.