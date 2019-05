Brescia, Cellino-Corini avanti insieme? C’è un ostacolo da superare

Il futuro del Brescia in panchina è ancora tutto da decidere. Corini vorrebbe rimanere sulla panchina delle Rondinelle ma c’è uno scoglio da superare

Corini-Cellino avanti insieme? Forse sì. Nonostante i contatti positivi della scorsa settimana in casa Brescia non c’è ancora certezza circa la permanenza al Rigamonti di Eugenio Corini per la prossima stagione.

Il Giornale di Brescia dà i dettagli sul futuro delle Rondinelle. La voglia di proseguire il rapporto c’è ma in agenda non c’è ancora un incontro fissato tra il numero uno del club e l’ex Palermo.