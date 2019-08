Il cuore diviso a metà di Massimo Cellino: da una parte la felicità per l’esordio vincente del Brescia, e la delusione per il Cagliari

Massimo Cellino forse avrebbe firmato per un pareggio: difficile scegliere tra il suo Brescia e il Cagliari.

Il successo delle Rondinelle alla prima va comunque celebrato, ecco le parole del presidente nel day after: «Sono contento per i tre punti ma non per la vittoria a Cagliari: non voglia parlare per rispetto alla città e ai tifosi rossoblù».