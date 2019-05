Brescia, si pianifica la nuova stagione: il futuro di Corini e del ds Marroccu

A Brescia si lavora in vista del grande ritorno in Serie A: Cellino sta definendo il futuro di Corini e del ds Marroccu

Non c’è tempo da perdere. Perché, all’indomani della vittoria del campionato e della conseguente promozione in Serie A, a Brescia è già tempo di pianificare il futuro. A partire dalle posizioni del tecnico Corini, reduce da un incontro con il presidente Cellino, e del direttore sportivo Marroccu.

Il vertice in casa delle “rondinelle” ha avuto esito positivo, così – in attesa di comunicazioni ufficiali – la conferma del tecnico biancazzurro prende quota. Non che a Corini, nel caso, manchino le alternative: alla sua porta hanno già bussato Cremonese e Sassuolo, nelle ultime ore si registrano sondaggi anche da Bologna. Destinato invece all’addio il dirigente, in lizza per la sua successione soprattutto Perinetti, Capozucca e Massara in uscita dalla Roma.