Brescia, Diego Lopez: «Dobbiamo credere nella salvezza»

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico uruguaiano:

ATALANTA – «Con l’Atalanta sarà un derby, bisogna dare il massimo e cercare di fare bene. Non si possono avere motivazioni maggiori».

SCONFITTA – «Non è l’ultima spiaggia, noi abbiamo altre partite dove dobbiamo giocare e fare punti, poi sperare. Non è tutto chiuso, dobbiamo cercare di fare meglio. C’è una grande squadra, essendo un derby dobbiamo andare lì con molta personalità. Come abbiamo fatto con la Roma, poi non è semplice prendere gol subito».

RIPARTENZA – «Dal primo tempo di oggi, bisogna fare gol perché abbiamo avuto due occasioni, lì almeno un gol devi farlo. Bisogna essere bravi a non prendere gol. Bisogna cercare di segnare e tenere il campo, come abbiamo fatto oggi nella prima metà di gioco».

SALVEZZA – «Abbiamo delle partite che sono scontri diretti, in cui dobbiamo farci trovare pronti. Prima abbiamo il derby, poi affronteremo le altre squadre. Dobbiamo avere la testa per credere in quello che stiamo facendo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo puntare a fare questo in tutte le partite».