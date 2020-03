Brescia, Diego Lopez: «Sassuolo? Come un’amichevole del giovedì»

L’allenatore del Brescia Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Sassuolo

Il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Sassuolo: «Col Cagliari mi è già capitato di giocare a porte chiuse. Non è semplice, è un ambiente surreale dove è difficile tutto: sembra un’amichevole del giovedì. Nel momento della partita bisogna incitare, parlare di più. Bisogna fare molta più attenzione».

«Coronavirus? Penso che sia una situazione complessa non solo per i calciatori, ma anche per noi. Questo è vero, ma c’è questa norma dello Stato difficile da mantenere in campo. Il nostro è un sport di contatto, non penso che lì si possa rispettare. Domani, quando arriveremo allo stadio, ci faranno anche il test».